¡Sigue pelea entre Koeman y arbitraje! Vuelve a criticarlo tras el "Clásico" ante Real Madrid

ESPAÑA – Las partidas de veteranos, pero muy confiables por su gran nivel futbolístico dentro del Barcelona, parece ser que la directiva está pagando caro sus impuestos por dejarlos marchar y hablamos de los más importantes el uruguayo Luis Suárez y el croata Ivan Rakitić, pues este sábado el cuadro catalán cayó en el “Clásico” ante su eterno rival Real Madrid por 3-1.

La temporada 2020-21 no ha sido un camino por laureles para el Barcelona, parece ser que es un camino lleno de espinas que dejan heridas profundas y ante esta dolora derrota el cuadro cae a la decima segunda posición de la tabla tras cinco jornadas disputadas.

Pero el nuevo dirigente del cuadro, el holandés Ronald Koeman no quiso irse del estadio sin antes decir unas polémicas palabras ante la el penal cobrado a favor de los merengues cuando al minuto 63 Sergio Ramos fue sujetado de su camiseta por parte de Clement Lenglet y el arbitro central marcó la pena máxima tras ser asistido por el VAR.

Esta acción hizo molestar a Koeman, quien argumentó que este tipo de decisiones en anteriores jugadas en partidos anteriores donde juega el cuadro azulgrana nunca son tomadas bajo ese mismo protocolo, el ser ayudado por los videos que refleja el VAR para analizar una polémica jugada difícil de marcar.

“No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado”, declaró el estratega a ‘Barça TV’. Ojalá me pueda explicar un día el tema del VAR aquí en España. No ha entrado con el Sevilla, con el Getafe… y esta ha sido mi pregunta al árbitro”, declaró.