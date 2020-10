Siete mexicanos protagonizan peleas de campeonato mundial en octubre

Después de la tempestad viene la calma, y después de la pandemia llegan los grandes combates.



Octubre será un mes en el que el boxeo se estremecerá con grandes combates, que incluyen a siete mexicanos arriba del ring peleando por una corona mundial.



La acción arranca esta misma noche en Las Vegas, Nevada, cuando el capitalino Emanuel "Vaquero" Navarrete (31-1, 27 KOs) busque un nuevo cinturón al enfrentarse al estadounidense Rubén Villa (18-0, 5 KOs) por el vacante cetro Pluma de la OMB.

Nivel de presión del "Vaquero" antes de ir tras su segundo título mundial: 0#NavarreteVilla �������� pic.twitter.com/hyDprE3CCu — Top Rank en Español (@trboxeo) October 9, 2020



Después de reinar en la división de los Supergallos, Navarrete tendrá un nuevo reto en su carrera.



Dos semanas después, la Ciudad de México será sede de una función con tres peleas de campeonato mundial, encabezada por el sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada (40-3, 27 KOs) quien hará la segunda exposición del cinturón Supermosca del CMB ante Carlos Cuadras (39-3-1, 27 KOs).



Antes, el sudcaliforniano Israel "Jiga" López (25-3, 11 KOs) tratará de dar la sorpresa contra el campeón Supermosca AMB Román "Chocolatito" González (49-2, 41 KOs); además el capitalino Julio César "El Rey" Martínez expone el cinturón Mosca del CMB ante el bajacaliforniano Maximino Flores.



Para cerrar el mes, Leo Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) protagonizará uno de los combates más explosivos del año al medirse al invicto Gervonta Davis (23-0, 22 KOs) por el cetro Superpluma en poder del michoacano, en San Antonio, Texas.

EL CALENDARIO DE OCTUBRE

Día Pelea

9 E. Navarrete vs. R. Villa

Título Pluma OMB

23 F. Estrada vs. C. Cuadras

Título Supermosca CMB

R. González vs. I. González

Título Supermosca AMB

J.C. Martínez vs. M. Flores

Título Mosca CMB

31 G. Davis vs. L. Santa Cruz

Títulos Superpluma AMB