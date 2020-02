Siempre habrá revancha: Charlyn Corral

MADRID, España.- La delantera mexicana del Atlético de Madrid Charlyn Corral aseguró que "lo bonito del fútbol es la posibilidad de revancha" que le ofrece para dejar atrás los malos momentos.

Asentada en el once titular del equipo colchonero, Charlyn Corral departió con una de las leyendas del Atlético de Madrid, Paulo Futre, en el que repasó sus comienzos y su llegada a Europa.

"Siempre me gustaba ganar todo en mi país. Jugaba en todos los torneos y los ganaba. Llegó un momento en que dije… quiero más, quiero conquistar tierra. A pesar de tener historia en mi país, me di cuenta de que era una desconocida en Europa así que, hoy en día, creo que he hecho bien y he cumplido mi sueño", dijo Charlyn Corral.

La atacante colchonera aseguró que el gol trae "pura felicidad", mientras que en los momentos malos se refugia en un consejo que le dio su padre: "lo bonito del fútbol es la posibilidad de revancha".

En ese sentido, Charlyn Corral subrayó que, aunque no marque, una delantera "puede haber hecho otras cosas bien".

En su primera temporada en el Atlético de Madrid, la internacional mexicana contabiliza ocho goles y dos asistencias en la Primera Iberdrola, un gol y una asistencia en la Liga de Campeones y un gol en la Supercopa de España.