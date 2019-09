Siboldi opina que no hay 'orgullo' en la afición del Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- El arribo de Robert Dante Siboldi al Cruz Azul no se dio con el pie derecho. Llegó molesto con la afición y la reacción podría ser equivalente.

De acuerdo con el estratega, la afición del club al que ahora pertenece se apena de apoyarlos.

Se me acercan en la calle para decirme 'bajito' que son del Azul. Parece que no tienen orgullo y eso me molesta", dijo el uruguayo.