“Si no fuera por la inseguridad, Messi jugaría en Argentina”, dice su primo Maxi Biancucchi

Maximiliano Biancucchi, ex futbolista de Cruz Azul y primo de Lionel Messi, opinó este miércoles que el delantero del Barcelona jugaría en su natal Argentina sin ningún problema, de no ser por la inseguridad que aqueja a dicho país sudamericano.

El arraigo que él tiene con Argentina es un arraigo y un amor que la gente no lo termina de entender. Siempre se lo tilda de español. Es muy argentino, a su manera. Pasa sus vacaciones acá, se casó en Rosario. Si no fuera por la inseguridad que vive el país yo me animo a decir que no tendría ninguna duda de que él va a jugar en Argentina", señaló en entrevista con Radio Club Octubre.