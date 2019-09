"Si me toca marcar, celebraré": 'Chicharito' sobre enfrentar al Real Madrid

SEVILLA, España.- Esperando seguir con la buena racha, Javier Hernández ya se prepara para el próximo partido del Sevilla, el cual será ante su ex equipo, el Real Madrid.

Al ser cuestionado sobre su reacción en caso de anotar, el delantero azteca aseguró que de hacerlo, celebrará sin ningún problema, negando que sea una falta de respeto.

Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado, no es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, manifestó para la prensa local.