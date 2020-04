"Si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato": Jürgen Damm

MÉXICO – El club del Cruz Azul siempre ha sido el centro del bullyng en los últimos años debido a la maldición que carga por no ganar un campeonato de liga por más de 20 temporadas y ahora fue bulleado por el jugador de Tigres de la UANL, Jürgen Damm, quien confesó que los “cementeros” fueron uno de los conjuntos que lo buscaron antes de entrar con los “felinos”; pero señaló que si hubiera elegido irse con la “maquina” no hubiera ganado nada.

El jugador, quien está viviendo sus últimos días como “felino”, ya que será el último año que formara parte de la plantilla, afirmó que tomó la mejor decisión de no aceptar la propuesta con el Cruz Azul y que está agradecido de pertenecer en otro equipo, con quien ha probado el sabor de la victoria de un campeonato.

“Imagínate si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión, en el aspecto de que no quedan campeones, y yo en Tigres llegué y fuimos Campeones luego luego, Libertadores, conseguimos muchas cosas importantes, llegué un grupo muy sano, con calidad, con (Javier) Aquino, entonces la mejor decisión que se pudo tomar y que Dios me pudo poner fue en todos los aspectos que te acabo de decir”, explicó.