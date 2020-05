Si es necesario cancelar partidos en Nuevo León, Rayados y Tigres estarían dispuestos

MÉXICO – Los clubes de Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, quieren trabajar de la mano de la Secretaria de salud del estado de Nuevo León para combatir la pandemia del coronavirus en su localidad, por lo que ambos clubes anunciaron que sin ningún problema cancelarían los partidos disputados en sus respectivos estadios para reducir los riesgos de contagios.

Ambas escuadras cuentan con una cantidad inmensa de aficionados, ya que cuando los clubes juegan como locales, es muy habitual ver los inmuebles llenos por miles de personas que asisten para apoyarlos, por lo que ahí es un factor en contra, ya que el riesgo de contagio sería muy latente, por los directivos de ambas instituciones se concientizaron de la problemática y optaron por dicha decisión.

Una de las circunstancias que también puso a pensar a los clubes fue el reciente anuncio de la Liga MX, donde emitió la información de que el equipo de Santos contaba con ocho casos positivos por coronavirus. Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud en Nuevo León, mandó su agradecimiento a Rayados y Tigres por el apoyo hacia su estado, el cual ayudará a reducir los contagios.

“Estoy enterado de ese brote que tuvieron jugadores de un equipo de Torreón, no hemos tenido brotes en los jugadores de futbol tanto de los Tigres como de los Rayados. Agradezco a los dos equipos la ayuda, ellos se comunicaron con un servidor y me dijeron: ‘Doctor, estamos dispuestos a suspender los partidos para no tener concentración de personas, cuente con nuestro apoyo´. Agradezco infinitamente la ayuda por la salud, por cuidar la salud de todos sus aficionados”, expresó en conferencia de prensa.