Sí a Griezmann, no a Neymar: Habló el presidente del Barcelona

BARCELONA, España.- Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, aceptó en conferencia de prensa que Óscar Grau, director general del club, y Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, se reunieron el jueves para negociar el fichaje de Antoine Griezmann.

"Quizá destaparé algo, pero ayer tuvimos una reunión con Miguel Ángel Gil en Madrid. Fue entre Óscar Grau y el Atlético. Le dijimos si se podía negociar. Hay interés", reveló el directivo.

De tal forma, los culés quien evitar el pago de la cláusula de rescisión del futbolista francés, que asciende a 120 millones de euros.

El interés de los blaugranas se produjo luego de que Griezmann rechazó una oferta que el equipo le hizo el año anterior, hecho que anunció en un documental titulado ‘La Decisión’, mismo en el que informó a sus seguidores que permanecería con los colchoneros.

"No es la primera vez que pasa. Recuerdo los casos de Henry, Villa, Cesc... las situaciones son distintas. Hay interés y por eso se produjo la reunión. Hubo una reunión porque hay interés", recordó Batomeu sobre otros jugadores que han rechazado primeras ofertas del Barcelona.

Por otro lado, en medio de los rumores que colocan a Neymar de vuelta en España, dijo que el brasileño quiere salir del París Saint Germain, pero que el mismo club no se lo permite, por lo que rechazó que se vaya a vestir del Barca próximamente.

"Sabemos que Neymar Junior quiere salir del PSG, pero también sabemos que el PSG no le quiere dejar salir, con lo cual. No hay caso Neymar. Es decir, que no hay nada", señaló.