“Si Argentina me quiere, soy suyo”: Luka Romero rechaza al 'Tricolor' y pide no lo llamen 'Messi'

Luka Romero reiteró su deseo de continuar representando a la Selección argentina en lugar de la mexicana, pues se identifica más con los colores de la albiceleste, según dijo en una entrevista para Fox Sports.

Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina. Siempre con mi papá veo videos de Maradona y Messi. Ya fui a la Bombonera de Boca, al Monumental de River, fue inolvidable", expresó el jugador del Mallorca.

Romero, el futbolista más joven en debutar en la historia de LaLiga a sus 15 años, nació en Durango, cuando su papá jugaba para el extinto equipo de Alacranes en la División de Plata.

Por otra parte, pidió se le dejara de nombrar el ‘Messi mexicano’, pues le desagrada llevar ese sobrenombre al desear crear su propia historia.

"Sí me molesta porque Messi solo hay uno y yo quiero hacerme mi nombre en el futbol como Luka Romero. A Messi no lo conozco. Fue una vez al hotel y me saqué una foto, sería un sueño, siempre lo tuve de ídolo, estaría muy contento si lo pudiera ver", manifestó.