Shohei Ohtani será abridor y primer bat de la Americana en el Juego de Estrellas

Shohei Ohtani y Max Scherzer será los abridores del Juego de Estrellas de Grandes Ligas que se celebra este martes en el Coors Field, de Denver, Colorado, casa de los Rockies.

La super estrella japonesa de los Angelinos de Los Ángeles será una de las mayores atracciones del clásico de media temporada, pues también aparecerá como primero en orden al bat de la Liga Americana.

Ohtani marcha como el líder en cuadrangulares de todo el beisbol de las Mayores con 33 palos de vuelta entera, cinco más que sus más cercanos perseguidores Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatís Jr., además de tener marca de 4-1 y efectividad de 3.49 como lanzador.

No me esperaba en lo absoluto que me iban a seleccionar como pitcher. Es un gran honor y trataré de hacer lo mejor que pueda", dijo el japonés, quien además participa hoy en el Derby de Cuadrangulares.