Shevchenko compara Chernobyl con coronavirus: "Viví algo similar a los 9 años"

El ex futbolista y actual director técnico ucraniano Andriy Shevchenko ha recordado difíciles momentos de su infancia debido al coronavirus, y es que comparó esta situación que vive la humanidad este 2020 con lo que él vivió en 1986 con el accidente nuclear de Chernobyl.

Viví un momento muy similar cuando tenía nueve años y estalló la central eléctrica de Chernobyl. Fue un momento difícil. La única solución es creer en las decisiones del gobierno. No tenemos que hacer cosas estúpidas, especialmente no traten de salir", expresó a Sky Sports.

Quien fuera una de las estrellas del AC Milán vivía en Dvirkivshchyna, localidad a 231 kilómetros al sur de la planta nuclear, por lo que con conocimiento de causa habló sobre el sentir algo parecido en esta ocasión, como cuando hace 34 años, tuvo que irse a vivir a Kiev para mantenerse alejado de otra tragedia.

“Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta”, relató el ganador del Balón de Oro.

Actualmente, Shevchenko vive en Londres con su familia, donde lleva 10 días en aislamiento.

"Todos estamos pasando por un momento difícil y esperamos que las cosas mejoren", manifestó.