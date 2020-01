Shayanna Jenkins, prometida de Aaron Hernández, se enteró de su bisexualidad en Netflix

LOS ÁNGELES.-Después de estrenarse la docuserie de Aaron Hernández en la plataforma de Netflix, la prometida Shayanna Jenkins habló sobre su relación con el exjugador de la NFL.

Con lágrimas en los ojos, se refirió sobre la sexualidad de Aaron Hernández, ya que no se le hizo justo que se mostrara la bisexualidad del jugador, "no puedes describir la sexualidad de alguien sin haber estado ahí, es más, aunque tuve un hijo con él (Hernández), sigo sin poder decirles cómo se sentía realmente", fue lo que declaró para "ABC News".

Jenkins también habló sobre si el exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra algún día le confesó su gusto por los hombres, "me hubiera gustado que me lo dijera, realmente lo hubiera deseado. Eso no hubiera cambiado nada, lo hubiera seguido amando igual".

Hernández y Jenkins mantuvieron una relación estable antes de que fuera ingresado a prisión. Su matrimonio no se pudo concretar debido al suicidio del exfutbolista de la NFL.