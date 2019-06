Shaunae Miller destrona a Ana Guevara como mejor tiempo de los 300 metros

La bahameña Shaunae Miller-Uibo consiguió la mejor actuación de todos los tiempos en los 300 metros, con 34 segundos y 41 centésimas, el jueves en la reunión World Challenge de Ostrava (República Checa).

La vigente campeona olímpica de 400 metros mejoró así el tiempo de la mexicana Ana Guevara (35.30), que se remontaba al 3 de mayo de 2003.

El crono de Miller-Uibo no es considerado un récord mundial ya que se trata de una distancia no oficial, que no figura en el programa de los principales eventos.

En la categoría masculina, la mejor actuación mundial en esta distancia (30.81) fue establecida por el sudafricano Wayde Van Niekerk en 2017, también en la reunión de Ostrava.