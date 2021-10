Shaquile O'Neal quiere que sus hijos ganen su propio dinero: "No somos ricos. Soy rico"

EU-. Shaquille O'Neal, gracias a su legendaria carrera como basquetbolista de la NBA, presume una fortuna de millones de dólares, pero él quiere que sus hijos aprendan a ganar su propio dinero.

En una entrevista, el ex basquetbolista estadounidense dijo que él y su familia "no son ricos", solo él, por lo que quiere que sus seis hijos encuentren la forma de ganar su propio dinero.

"Están un poco molestos conmigo, no realmente molestos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo 'no somos ricos, soy rico'", platicó O'Neal.

"No te voy a dar nada", dijo Shaquille O’Neal

El ex jugador de 49 años indicó que, incluso si sus hijos abren una empresa algún día para que él invierta, primero deberán presentarla como cualquier otra organización, pues no les "dará nada".

¿Cuánto dinero tiene Shaquille O'Neal?

De acuerdo a Celebrity Net Worth, la fortuna de O'Neal es de 400 millones de dólares, quien ganó cuatro títulos de NBA y fue seleccionado 15 veces para el Juego de Estrellas.