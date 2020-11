Shakur Stevenson será el reemplazó estelar de Berchelt-Valdez para el 12 de diciembre

ESTADOS UNIDOS - La fecha del 12 de diciembre estaba apartada para un duelo de titanes de sangre azteca, estamos hablando del campeón superpluma del CMB, Miguel “Alacrán” Berchelt y Oscar Valdez, pero ante el contagio por Covid-19 del primero, el estadounidense Shakur Stevenson llegó para salvar la noche y convertirse en el estelar, solo faltaría la revelación de su rival.

La empresa de Top Rank anunció el regreso del boxeo en medio de la pandemia en el mes de junio con una velada protagonizada por Shakur, quien se midió en contra de Félix Caraballo, a quien lo dejó tendido en la lona retorciéndose de dolor ante un implacable gancho al hígado el sexto episodio y desde ese compromiso el excampeón pluma de la OMB no sube al ring.

"Estoy emocionado. No he peleado desde junio. Estoy ansioso por volver al ring. Sigo llamando a los grandes campeones, pero nadie está respondiendo en este momento. Así que volveré al ring el próximo mes, luego veré qué pasa. No tengo idea de contra quién voy a pelear o incluso contra cuáles son las opciones, pero estoy listo", declaró.