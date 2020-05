Sevilla podría pagar los 20 millones de dólares que pide Liga MX para regresar a los Tiburones Rojos

MÉXICO – Es mucho dinero pero no imposible contar con él, pues la Liga MX se puso accesible para llegar a un acuerdo por regresar a los Tiburones Rojos del Veracruz y piden la jugosa cantidad de 20 millones de dólares para que la escuadra pueda retornar a las máxima competencia del futbol mexicano.

José Luis Lima, secretario de finanzas del estado de Veracruz, habló frente a los medios y abordó sobre el tema de la posibilidad de darle una nueva vida al equipo dentro de la Primera División y confesó han emergido platicas con el club Sevilla de España, quien al parecer se muestra interesado en pagar los 20 millones, que solicita la Liga MX para darle una segunda oportunidad al equipo veracruzano de competir.

Esta fuerte inversión por parte de la organización española aún no es un hecho total, ya que apenas van iniciando la primera etapa, pues solamente son platicas, sin embargo, Lima agregó que si el interés sigue creciendo más, el gobierno pondría toda su accesibilidad para facilitar más los acuerdos contractuales.

Lima también desea que grupos de inversionistas mexicanos también quieran involucrarse en este proyecto para que la mancuerna con la organización española se pueda reforzar mejor y de esta forma planificar mejor el proyecto para generar fuertes ganancias.

Si muchos se preguntaban si Fidel Kuri Grajales también formaría parte de este nuevo proyecto, la respuesta es no, ya que Lima aseguró que el expropietario del equipo está totalmente fuera de todos los planes, además añadió que el Estadios Luis “Pirata” de la Fuente, quedaría totalmente disponible para alojar al escuadra ahí, ya que también fue deslindado de la administración por contrato que tenía durante la gubernatura de Javier Duarte, por lo que el estadio está en manos del gobierno.

"No (ya no lo administra), el comodato está supeditado a que el equipo estuviera en Primera, el equipo está desafiliado y ya no está en Primera División, pero el estadio vuelve a pasar al gobierno del estado y también el nombre", afirmó Lima.

"Él (Kuri) ya no será parte de este equipo, está totalmente fuera de la Federación, es algo que dejó muy definido la FMF, es una persona non grata para la FMF, nosotros no tenemos ninguna relación con ellos. La intención es llegar con un grupo formal de inversionistas, que sea serio, que no nos pase lo que pasó con este personaje, pero hoy el gobierno del estado ya no tiene ninguna relación con él", finalizó.