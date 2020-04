Sevilla entra en pláticas con Napoli por "Chuky" Lozano

ITALIA - No es noticia nueva la triste novela que está protagonizando el jugador mexicano Hirving “Chuky” Lozano con el Napoli, donde no ha podido brillar debido a la limitación de minutos que ha tenido por la decisión del dirigente del club, Gennaro Gattuso.

Y tampoco es reciente los fuertes rumores que su salida del club para el próximo mercado de fichajes es más que inminente y que gracias a esas sospechas ya existen tres clubes candidatos de la Liga de Epaña que buscan los servicios del delantero.

Pero hay una rumor que ha prendido las alarmas a los aficionados sevillanos, pues el club Sevilla ya habría tenido el primer acercamiento con el Napoli para llegar a un posible acuerdo por el “Chuky”, así lo confirmó el periodista Fernando Cevallos.

“Hay tres equipos españoles en los que ha rondando el nombre de Hirving Lozano. Con uno de ellos ya hubo pláticas y es el Sevilla. Mino Raiola ha estado en pláticas con Monchi sobre el mexicano”, afirmó.

Se sabe que “Chuky” no se encuentra al tope en su estado anímico debido a que no se muestra cómodo con la posición que posee en la plantilla de su escuadra, ya que el mismo Gatusso informó que el mexicano no entra en los planes de juego y por lo tanto no lo ocupa en sus formaciones.

Los otros equipos españoles que han mostrado un gran interés por Lozano son el Atlético de Madrid y el Valencia.



Información por AS.