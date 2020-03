Serie A planea suspender sueldos de jugadores por pandemia

ITALIA – La pandemia del coronavirus ha afectado al sistema de salud de Italia catastróficamente, pero también en el ámbito monetario ha recibido un duro golpe, trabajadores y empresarios han tenido sus bajas. La Serie A acaba de informar a la Asociación de Futbolistas Italianos que planean suspender los sueldos de sus futbolistas.

Estas medidas que ha tomado la Serie A es debido a la fuerte crisis que se vive por la pandemia y más en Italia, segundo país con más infectados en el mundo, no se puede generar dinero a estas circunstancias debido a que todas las actividades están paradas.

Esto también afecta a la liga que tampoco adquiere ganancias, la suspensión evita que se pueda conseguir dinero de entradas de boletos, consumo adentro de los estadios y las transmisiones televisivas, por lo que la liga buscará la manera de no tener tantas perdidas millonarias y la retensión de sueldo es una solución momentánea.

La AIC recibió la notificación de los planes de reducción y suspensión de sueldos por parte del presidente, Paolo Dal Pino, y los planes fueron enviados al comandante de la asociación, Ramiano Tomassi, ex jugador de la Roma.

Por su parte, Tomassi brindó hace día su opinión sobre la posible reducción de sueldos para los jugadores que conforman la liga, alegando que en estas circunstancias no son temas importantes por los cuales se tengan que negociar en este momento.

“Que se hable de reducir los sueldos de los jugadores es una señal de que no estamos alineados con los problemas del país. Todavía se debate sobre si se podrán terminar las ligas y no se saben cuantificar los daños económicos. (Reducir los sueldos) es un tema del que hablaremos cuando sea el momento, no ahora", afirmó.