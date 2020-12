Ser goleador histórico no le alcanza a 'Chicharito': 'Tata' Martino

Javier Hernández no tiene cerradas las puertas a la Selección Mexicana, pero tampoco será convocado por lo que hizo en el pasado, declaró Gerardo Martino.

El director técnico del "Tricolor" se refirió a la ausencia del "Chicharito" en las convocatorias recientes, en entrevista para ESPN, con palabras que algunos calificaron de duras para el delantero.

Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección nacional, eso no te sostiene o si te sostiene te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre, porque si no estaríamos hablando y convocando jugadores (como) a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar más", expresó Martino.