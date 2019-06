Señalan incumplimientos de Conade

CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo deportistas y medallistas olímpicos han sufrido atrasos en el pago de sus becas. A los metodólogos despedidos por la Conade les debe su último mes de sueldo, que es mayo, y aseguran que hasta actuales empleados de la Comisión no han cobrado sus sueldos con regularidad.



Una de las 26 personas del área metodológica a las que "se les dio las gracias", quien pidió anonimato, contó a Grupo REFORMA que no se le pagó su último mes laboral y que tampoco ha recibido un mes adicional de sueldo que se les prometió como una especia de "compensación" por ser despedida.



La fuente acusó que no los han querido atender ni la directora de la Conade, Ana Guevara -que considera a los metodólogos "un ente entorpecedor" y ha dicho en reiteradas ocasiones que siendo atleta siempre los criticó-, ni Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte, área de la cual dependían estos empleados.



Si a los deportistas y presidentes de federación, que son conocidos y ya ves como se han quejado en redes sociales, no los recibe, qué nos esperamos nosotros que dice que no servimos sino que interferimos", lamentó la persona consultada.



Los metodólogos fungían como vínculo de la Conade con las federaciones y entrenadores para hacer una planeación y una proyección conforme al plan de trabajo, además de analizar a rivales y sus niveles competitivos así como los escenarios y condiciones donde se desarrollan las competencias.



Sin embargo, muchos se tomaron atribuciones que no les correspondían y, a decir de Guevara, se volvieron secretarios "o IBM".



"Las personas que estaban como 'metodólogos', que no lo eran, frenaban dictámenes y nos quitaban deportistas para no llevarlos y el argumento era que no daban resultados", denunció el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, el 17 de junio.