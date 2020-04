Señalan a Irarragorri de propuesta para destruir el Ascenso MX

TORREÓN, Coahuila.- Poco a poco, comienzan a revelarse varias versiones sobre los orquestadores que estuvieron detrás de la propuesta de abolir el descenso y ascenso en la Liga MX, en esta ocasión, el señalado es Alejandro Irarragorri, Presidente de Grupo Orlegi, empresa que maneja a equipos como Atlas, Santos y Tampico Madero.

Ismael Valadez, actual representante del Ascenso MX y vocero en la AMFpro, señaló en una entrevista para un medio local en Tamaulipas (4c Channel) los equipos que iniciaron con el movimiento de eliminar la división de plata en el fútbol mexicano.

"Los dos involucrados con el descenso en Primera División son los que empezaron con este movimiento, en este caso Atlas, Puebla y posiblemente Querétaro. Tienen bastante peso en la liga y hoy en día llevan a cabo un plan maquiavelico que lo venían planeando desde hace bastante tiempo, ahogando a la división".

Al preguntarle al ex delantero de Leones Negros sobre si Alejandro Irarragorri estaba detrás de todo, el ahora vocero de la AMFpro respondió de forma afirmativa.

"Me parece que si y te puedo dar argumentos. Al momento en que se puede dar una declaración así, no solamente es fuerte sino que puede ir más allá. Como ustedes saben, México está entre los 3 candidatos para compartir un mundial, y saber que las televisoras ahí tiran los dólares al aire, ellos quieren blindar esa parte, para que sus equipos estén en esos años mundialistas y obviamente que es un negocio redondo que no lo quieren perder desde ahorita".

La gota que derramó el vaso para que iniciarán con el movimiento fue el problema de descenso de los rojinegros del Atlas, quienes por al ser últimos en la tabla de cocientes corrían un gran riesgo, mismo que el empresario no permitió avanzar.

"El que ponga en riesgo a uno de sus equipos, en este caso Atlas, al descenso, pues obviamente que no le pareció y ahí fue donde empezó todo el movimiento, empezar a convencer a los representantes legales de Televisa, TV Azteca y de ahí se desprende todo esto".