Selección Mexicana se podría perder compromisos por coronavirus

ESTADOS UNIDOS – Debido a la pandemia del coronavirus, la Selección de México puede verse afectada en sus encuentros programados con República Checa y Grecia en el mes de marzo, ya que no hay vuelos de Europa a los Estados Unidos.

El primer compromiso de los mexicanos tiene previsto que su primer compromiso se celebre ante los checos el próximo 26 de marzo en Charlotte, Carolina del Norte, mientras que el 29 se enfrentarán contra los griegos en Dallas, Texas.

Debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la suspensión de los vueltos, la situación se complica más para la selección, ya que existe una gran cantidad de jugadores mexicanos que participan en el viejo continente.

En Italia se encuentra Hirving Lozano, quien milita con el Napoli de la Serie A, dicha liga también suspendió todas las actividades, mientras que Jesús “Tecatito” Corona milita en el Porto de Portugal.

También Raúl Jiménez, quien es el jugador estrella del Wolverhampton de Inglaterra, Andrés Guardado de Real Betis y Edson Álvarez de Ajax de Holanda, podrían ser verse afectados al no poder viajas a suelo americano.

Hasta el momento no se ha habido ningún aviso sobre la suspensión de dichos encuentros, pero lo más probable es que no se efectúen, en las últimas horas se podría dar la noticia de que los juegos van o no van a realizarse.



Información por El Universal.