Selección Mexicana en JJ.OO., ¿Cuál ha sido su desempeño en las más recientes ediciones?

MÉXICO-. Ayer, la Selección Mexicana de Futbol derrotó 4-1 a su similar de República Dominicana, en donde ‘Charly’ Rodríguez abrió el marcador y el americanista Sebastián Córdova consiguió anotar un triplete, por lo que el equipo comenzó de la mejor manera el torneo para buscar calificarse a los Juegos Olímpicos.

Aunque no siempre se ha obtenido un buen resultado en esta fase, llegando incluso a no participar en la competición, como ya pasó en Beijing 2008.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

#Preolímpica | ¡Qué buenaaa! ���� ����



¡Nos quedamos con los 3️⃣ puntos en nuestro primer partido del Preolímpico! ���� ����

El marcador final del partido es presentado por @adidasMX: #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ODxd0nqFMx — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2021

En las últimas cuatro ediciones, el plantel azteca no ha sumado buenos resultados ya que no alcanzó a superar la primera fase olímpica en Atenas 2004 y Río 2016 (además del fracaso de no calificarse en 2008) pero también es en este torneo en donde México ha conseguido el que quizá es su más grande logro: La medalla de oro en Londres 2012.

ATENAS 2004

En la edición de Atenas 2004, Ricardo Lavolpe (quien también era el entrenador de la selección mayor) se hizo cargo del plantel Sub-23 que buscaría en el preolímpico un lugar en aquel año y logró calificarlos.

Sin embargo, en los Juegos Olímpicos la selección tuvo un pobre desempeño debido a que no logró anotar en sus dos primeros partidos, lo que ocasionó un empate frente Malí y una derrota contra Corea del Sur. Omar Bravo pudo marcar un doblete y Rafael Márquez Lugo también se llevó un tanto en el tercer partido contra Grecia, sin embargo esto no fue suficiente para calificarse a la siguiente ronda, quedándose con el tercer puesto del grupo.

BEIJING 2008

Para la edición de Beijing 2008, los dirigidos por Hugo Sánchez en ese entonces se ubicaron en el Grupo B de los preolímpicos celebrados en Estados Unidos. Fue aquí en donde la selección nacional estableció uno de sus peores desempeños en tiempos recientes, sobre todo por las expectativas generadas por el propio entrenador mexicano.

El tri empezó la segunda fase de los preolímpicos con un empate contra Canadá y dos días después perdió contra Guatemala. Por esto, se condicionó su clasificación a Beijing en donde tenía que golear a Haití con 5 goles siempre y cuando no recibieran ninguno en contra.

Aquella noche del 16 de marzo de 2008 México tuvo muchas oportunidades de lograr la hazaña, sin embargo, los delanteros Luis Ángel Landín, Santiago Fernández y Enrique Esqueda vivieron una de sus peores noches y fallaron en incontables ocasiones en su búsqueda por anotar. Al final, el partido quedó en un 5-1, por lo que no fue suficiente para calificarse y Hugo Sánchez terminó siendo despedido de su cargo.

LONDRES 2012

Luego de su terrible desempeño cuatro años atrás, en 2012 el tricolor dirigido por Luis Fernando Tena, logró reivindicarse al lograr uno de sus más grandes logros en el balompié al resultar campeón de los JJ.OO. y llevarse la medalla de oro en el país británico.

Con una participación destacada de los jóvenes elementos como Marco Fabián, Giovani dos Santos y Héctor Herrera, además de los tres refuerzos José de Jesús Corona, Carlos Salcido y Oribe Peralta, lograron vencer en la final a la Brasil de Neymar en el Estadio de Wembley.

RÍO 2016

En la competición de Río 2016, el entrenador Raúl Gutiérrez, que había hecho campeona a la selección Sub-17 en el 2011, tomó las riendas de la Sub-23 y los llevó al torneo olímpico en Brasil. Sin embargo, no corrió con la misma suerte que años atrás.

Los dirigidos por el ‘Potro’ fueron ubicados en el Grupo C, en donde empataron 2-2 contra Alemania con goles de Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro. Luego se enfrentaron a Fiyi y consiguieron un resultado favorable 5-1 con un póker de goles por Érick Gutiérrez y una anotación de Carlos Salcedo.

Sin embargo, tal como en Atenas 2004, el 10 de agosto del 2016 la selección mexicana perdió 1-0 contra Corea del Sur lo que los ubicó en el tercer puesto de su grupo con 4 puntos a favor, con lo que fueron eliminados.



TOKIO 2020

Ahora, México se encuentra en el Grupo A del preolímpico masculino de Concacaf al lado de Estados Unidos, Costa Rica y Republica Dominicana. El próximo partido del tricolor es el domingo 21 de marzo contra los ticos y el miércoles 24 cierran contra la selección de las barras y las estrellas.