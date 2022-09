Selección Mexicana: Emilio Lara y su tremendo talento para bailar cumbia (VIDEO VIRAL)

ATLANTA, EU-. Emilio Lara ha brillado esta segunda mitad de año y no solo en la cancha, sino también fuera de ella, quien mostró su increible talento para bailar cumbia, en la concentración de Selección Mexicana.

El joven futbolista de Club América, quien rápido se convirtió en uno de las piezas claves del equipo en este Apertura 2022 de Liga MX, conquistó las redes sociales el pasado miércoles al presumir unos pasos de baile que no todos tienen.

"Me encanta bailar el Chuntaro Style. Como siempre ando bien tumbado, me gusta andar con ropa así, guanga. Me dicen que soy cholito. Entonces, me gusta", dijo Emilio Lara en un video publicado por Selección Mexicana en su cuenta de TikTok.

Después, el joven de 20 años nacido en el Estado de México sacó sus mejores pasos e incluso logró ponerse de puntas, algo que no cualquier bailarín puede hacer con facilidad.

Debuta Emilio Lara con Selección Mexicana mayor

El pasado miércoles, en el partido amistoso de Selección Mexicana contra Paraguay, Emilio Lara tuvo su presentación con el 'Tri' mayor al ingresar a la cancha al minuto 65, quien tomó el lugar de Kevin Álvarez.