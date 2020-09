Seguir sus sueños e inspirar a los demás, las metas del "Abogado Pateador"

Cumplir su sueño y en el camino inspirar a generaciones menores a que también cumplan los suyos son las intenciones que Jorge León el apodado “Abogado Pateador” tiene en la actualidad.

El convertirse en el primer mexicano en jugar en una liga profesional de futbol americano y de futbol soccer es lo que mantiene a Jorge trabajando día a día para dejar un legado, inspirado por gente de la talla de Bo Jackson y Deion Sanders.

“Una vez que se abre una puerta la aprovecho para seguir con este sueño que es poder debutar en el Atlético Capitalino que es el único que me ha dado la oportunidad después de tocar estas mil puertas en el futbol mexicano, y se me abre gracias a que existe y se crea esta Liga de Balompié Profesional.

Estoy muy contento de poderlo lograr, todavía me falta el debutar, ya he dado varios pasos y espero el debut, tratando de seguir compitiendo, de seguir preparándome físicamente y cumplir este sueño que tengo desde niño, el poder ser como Bo Jackson o Deion Sanders”, explicó.

En el trayecto a cumplir su sueño, el Abogado Pateador se ha dedicado a ser un creador de contenido para redes sociales, incluso ha colaborado con TV Azteca y Mediotiempo en diversas cápsulas, lo que lo ha hecho vivir grandes experiencias.

“Si pudiera escoger mi mejor experiencia es vivir el Superbowl con Pepsi, porque entre miles de creadores de contenido me dieron la oportunidad y me he mantenido ahí, para mi es algo alucinante y siempre estoy agradecido con la vida”, aseguró.

ES BUENO SABER…

El Abogado Pateador jugó con los Titanes de la Liga de Futbol Americano de México de forma profesional.