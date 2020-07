Se revelan dos árbitros contagiados por covid-19 en la Liga MX

MÉXICO – No solo en dentro de las instituciones de los clubes de la Liga MX se siguen reportando casos positivos por covid-19, también en el ámbito arbitral ya se llegó la información de que dos árbitros dieron positivos a las pruebas para comprar si son portadores del virus o no, así lo reveló una fuente cercana a la liga y por cuestiones de respeto a la privacidad no se dieron los nombres.

También todos aquellos que vayan a pitar un encuentro oficial del torneo de la Apertura 2020 tendrán que ser sometidos a los análisis previos siguiendo al pie de la letra el protocolo de sanidad impuesto por la Liga MX, serán un total de 654 integrantes de la comisión los que serán examinados.

También se anunció que los árbitros que hayan dado negativo a los análisis, ellos serán los que podrán estar presentes en las canchas y participar en las practicas previas a la competencia y además se añadió que podrán colaborar en el torneo amistoso Copa por México, que se celebrará antes de que comience la Apertura 2020.

El primer grupo de árbitros fueron llamados el viernes pasado para presentarse y someterse a las pruebas, el siguiente grupo tendrá que reportarse este fin de semana. Los negativos tendrán la oportunidad de asistir a las pruebas físicas que están programadas para el próximo 16 de julio y el 17 serán para los asistentes.