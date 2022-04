¿Se retira 'Checo' Pérez de la Fórmula 1? Esta fue la declaración del piloto mexicano

EU-. Sergio 'Checo' Pérez está convertido en uno de los mejores pilotos de la actualidad en el automovilismo de la Fórmula 1, pero el corredor mexicano de Red Bull no descarta retirarse por un motivo en espefífico.

Debido a que la Fórmula 1 planea hacer una expansión y añadir más carreras a su calendario, el corredor tapatío podría analizar el retiro, pues considera que esto lo mantendría todavía más lejos de su familia.

"Hay una demanda muy grande. Pero, por otro lado, tener demasiadas carreras es imposible, al menos para mí. Los miembros del equipo hacen sacrificios para que cada fin de semana sea posible, incluido no ver a la familia durante meses"

"Así que, básicamente, no tenemos tiempo para nosotros y para nuestras familias. Tengo un par de niños pequeños (y un tercero por nacer). Creo que si el calendario sigue creciendo más, entonces definitivamente no lo haré", compartió Sergio Pérez para The Athletic.

Para temporada 2022 de Fórmula 1 solo se agregó una carrera más respecto a la anterior

El campeonato 2021 de la Fórmula 1 estuvo formado por 22 carreras, desde el 28 de marzo hasta el 12 de diciembre, mientras que al campeonato 2022 solo se le agregó una competencia más, la cual inició el 20 de marzo y culminará 20 de noviembre.