¿Se pierde Qatar 2022? Raúl Jiménez inquieta con detalles de su cráneo a mes y medio del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Jiménez reveló que tiene una parte de su cráneo que todavía no está soldada, y por eso tiene que seguir usando las bandas para protegerse de posibles golpes críticos.

El delantero del Wolverhampton y de la Selección Mexicana habló, entre otras cosas, sobre su lesión en la serie de “En primera persona” de Star+.

Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos” señaló Jiménez.