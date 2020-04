Se perderán millones al aplazar Juegos Olímpicos: Bach

TOKIO, Japón.- El Comité Olímpico Internacional afrontará costes adicionales de "cientos de millones de dólares" por el aplazamiento de los Juegos de Tokio, indicó el lunes el presidente del organismo.

Thomas Bach hizo esa estimación en una entrevista publicada el domingo por el periódico alemán Die Welt.

Las estimaciones en Japón ponían el coste del aplazamiento en entre dos mil y seis mil millones de dólares. Salvo por la parte del COI, todos los gastos añadidos correrían a cargo del lado japonés, según un acuerdo firmado en 2013 cuando Tokio obtuvo la organización del evento.

Es "imposible decir por ahora" a cuánto ascenderán los gastos adicionales del COI derivados de la pandemia del coronavirus, indicó Bach.

"Acordamos con el primer ministro que Japón seguirá corriendo con los gastos que habría asumido según los términos del acuerdo existente para 2020, y que el COI seguiría siendo responsable de su parte de los gastos", dijo. "Para nosotros, el COI, ya está claro que afrontaremos cientos de millones de dólares de gastos adicionales".

Antes del aplazamiento, los organizadores japoneses estimaron el coste oficial de los Juegos en doce mil 600 millones de dólares. Sin embargo, un reporte de auditoría del gobierno en 2019 indicó que el coste era al menos el doble. Todo salvo cinco mil 600 millones de dólares es dinero de los contribuyentes.

Cuando la ciudad obtuvo la organización de los Juegos hace siete años, dijo que la cita costaría unos siete mil 300 millones de dólares.

El director general del comité organizador dijo el viernes que la pandemia había provocado algunas dudas sobre si el evento se celebraría el año que viene.

No creo que nadie pueda decir si va a ser posible controlarlo para el próximo julio o no", dijo Toshiro Muto. "Desde luego no estamos en posición de darles una respuesta clara".

Bach no respondió directamente a una pregunta sobre la posibilidad de otra demora, aunque luego en la entrevista dijo que los organizadores japoneses y el primer ministro, Shinzo Abe, "me dejaron muy claro que Japón no podría asumir un aplazamiento más allá del próximo verano".

También se preguntó a Bach si la pandemia planteaba la oportunidad de que algunos deportistas incumplieran las normas antidopaje al no haber amenaza de controles. Bach respondió que el retraso permitiría desarrollar nuevos métodos de control. También señaló que los análisis hechos antes de los Juegos se guardarían durante 10 años para poder repetir pruebas.

"Nadie debería confiarse en que no le atraparán", dijo.

En la entrevista también se planteó la posición de Rusia para los Juegos de 2021. Rusia fue sancionada el año pasado con cuatro años vetada de las competiciones internacionales, incluidos los Juegos, por un escándalo de dopaje. Sin embargo, se esperaba que muchos deportistas rusos pudieran competir si podían demostrar que estaban limpios.

"La cuestión rusa está bajo consideración del TAS, el independiente Tribunal de Arbitraje Deportivo, de modo que no estaría bien que yo lo comentara", indicó.

Bach dijo que no había decidido si se presentaría a la reelección el año que viene. También dijo que el COI tiene un seguro que cubría la cancelación, pero no el aplazamiento de los Juegos.

Las elecciones del COI se celebran en 2021, y Bach debe notificar sus intenciones seis meses antes de la votación. Fue elegido para su primer mandato en 2013 y se espera que vuelva a presentarse.

"Aún queda mucho tiempo", dijo.