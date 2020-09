¡Se hace oficial duelo entre Lomachenko y López! Se definirá campeón absoluto de los ligeros

ESTADOS UNIDOS – Se tardó bastantes meses para finalizar el platillo fuerte de las contiendas más espectaculares que traerá el 2020, estamos hablando del esperado y ansiado choque entre los considerados mejores pugilistas de la división ligero, el ucraniano Vasyl Lomachenko y el estadounidense Teofimo López para el próximo 17 de octubre en la burbuja del MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas.

Este enfrentamiento podría ser considerada el más emblemático que ha regalado el 2020 pese a la dura etapa que se está viviendo por la pandemia del Coronavirus y es que este choque definirá al campeón absoluto de la categoría ligero, ya que Lomachenko ostenta los cinturones del CMB, OMB y AMB, mientras que López es el dueño del fajín de la FIB.

Fue este lunes cuando Top Rank, una de las empresas más importantes del mundo del boxeo a nivel mundial, confirmó el acuerdo entra ambas partes al publicar una fotografía en sus redes sociales donde Lomachenko y López estaban firmando los últimos papeles del contrato para formalizar el combate.

Bob Arum, dueño de Top Rank, se enorgullece de poder hacer realidad del deseo de los verdaderos apasionados de este deporte, de ver al considerado número uno del Ranking Libra x Libra enfrentando a una futura estrella en ascenso que ha buscado todos los medios para poder hacerse de un gran renombre en el boxeo, por lo que quitarle el trono del Libra x Libra lo catapultaría hacia los grandes planos.

Lomachenko-López es la mejor pelea que se puede hacer en el boxeo, y estamos encantados de que estará disponible para los fanáticos sin cargo adicional en vivo por ESPN. Teófimo y Vasiliy exigieron la pelea, y estamos contentos de haber podido hacerla realidad. Vasiliy nunca ha retrocedido ante un reto desde que se convirtió en profesional bajo el banderín de Top Rank, y Teófimo es un joven campeón intrépido que se atreve a ser grande. Esto tiene todos los ingredientes de un clásico del boxeo moderno", declaró.

Todo mundo sabe que la relación entre ambos contendientes cuelga de un hilo muy delgado, ya que Teofimo ha sido el atacador de Lomachenko verbalmente en un sinfín de episodios, por lo que el ucraniano no tiene ningún respeto hacia él y del estadounidense es más que evidente que pase lo mismo por su mente con sus fuertes críticas.



“Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un peleador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teófimo. Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania”, afirmó.

Pese a la juventud de López, quien apenas tiene 23 años de edad, este ha demostrado ha logrado acaparar los reflectores por sus grandes actuaciones arriba de los ensogados al tener por enfrente dignos rivales de experiencias, por lo que el confía en que los cuatro cinturones los pondrá en su sala de trofeos, por lo que sigue soltando veneno contra Lomachenko.

“Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los títulos. Tan simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. Él no me cae para nada bien, y me voy a divertir mientras golpeo con mis puños la cara de Lomachenko. El reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin", afirmó.