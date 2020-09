"Se extraña mucho el hecho de jugar en Chivas": Alan Pulido

ESTADOS UNIDOS – Alan Pulido es uno de los futbolistas aztecas con menos experiencia en la MLS, pues apenas va incursionando en el suelo estadounidense, donde juega para el Sporting Kansas City, pero este proceso de adaptación ha sido duro para Pulido, pues ni siquiera lleva menos del año fuera de su país y ya extraña a la tierra tapatía, donde jugaba con las Chivas del Guadalajara.

Las Chivas del Guadalajara ha sido uno de los clubes más respetados y emblemáticos en la historia del fútbol mexicano, ha sido uno de los máximos ganadores de ediciones de la Liga MX y Pulido llegó a formar parte de algunos cuantos campeonatos que conquistó en su etapa con el Rebaño Sagrado.

Aunque personalmente siente nostalgia por estar lejos de su familia y el extrañar el fútbol de su tierra ha sido difícil para él, deportivamente no ha sufrido repercusiones en sus actuaciones en los partidos que ha disputado, pues ha tenido un arranque solido en la temporada 2020, donde ha marcado tres goles y cuatro asistencias.

"He tomado un buen ritmo, me he adaptado muy bien al equipo, en poco tiempo que llevo acá he marcado diferencia con goles y asistencias. Estoy en un buen nivel, con más experiencia, con otro tipo de responsabilidad qy por eso estoy más enfocado en hacer grandes cosas para llevar al Sporting Kansas City a los primeros lugares", expresó.

Pulido confesó que hay algo muy importante en el futuro para él, que llenaron sus ojos de esperanza para seguir posicionándose como uno de los mejores jugadores de raíces mexicanas, pues declaró que varios miembros de la Selección Mexicana, que trabajan junto con el entrenador Gerardo Martino, lo contactaron para averiguar su estado de salud y su disposición para ser llamado para los próximos compromisos internacionales.

"Me contactaron, no el Tata sino la gente que trabaja para él y me preguntaron cómo estaba. Me ilusiona, me motiva seguir dando lo mejor de mí y obviamente poder estar en la Selección es algo muy importante. Ojalá que pueda recibir esa llamada", sentenció.