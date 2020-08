Se da a conocer calendario de Guard1anes 2020 de Liga MX Femenil

MÉXICO - Después de que el Clausura 2020 fue suspendido por la pandemia de coronavirus, la Liga MX Femenil dio a conocer el calendario del segundo semestre del año, el cual tendrá el mismo nombre que la categoría varonil de la Liga MX, Guardianes 2020, y las mismas exigencias del protocolo para el retorno a los estadios.

En un mensaje previamente grabado, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó que el certamen femenil también rendirá homenaje al personal de sanidad que ha trabajado durante la crisis del Covid-19.

“Es una gran oportunidad el poder rendir homenaje desde los 18 clubes, directivas, cuerpos técnicos y sus jugadoras, que darán lo mejor en la cancha para demostrar que el futuro es de ellas como el de nuestros Guardianes 2020”, expresó Bonilla.

Cabe recordar que este nuevo torneo también estará sujeto al protocolo de la Liga MX, para la vuelta a los estadios; no habrá público hasta que las autoridades deportivas y de salud lo indiquen.



Entre los juegos más destacados en el calendario, se encuentran:



• El 13 de agosto, Bravas de FC Juárez y Guadalajara harán los honores para inaugurar el certamen.

• El primer clásico será el Cruz Azul vs América, el 14 de agosto.

• Los equipos que disputaron el primer juego en la historia de la Liga MX Femenil, Pachuca y Pumas, se volverán a ver las caras el 17 de septiembre.

• En la J-9, el 3 de octubre, las Pumas y el América con el clásico capitalino.

• Una d ellas rivalidades que comienza a tener foma, el Tigres vs América, 10 de octubre por la J-10.

• En tierras tapatías el 11 de octubre será especial, porque Chivas y Atlas celebrarán su clásico, también por la J-10.

• El Clásico Regio también es de ellas. La J-16 enfrentará a las instituciones que ya han levantado títulos, Tigres y Monterrey, el 14 de noviembre.

• En la recta final de la fase regular, el Clásico Nacional. Chivas y América jugarán el 16 de noviembre, por la J-16.