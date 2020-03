Se confirma la salida de Roman Reigns del Wrestlemania 36

ESTADOS UNIDOS – El magno evento del Wrestlemania 36 se celebrará a pesar de la ausencia de una de las máximas figuras de la lucha libre estadounidense, pues Roman Reigns, informó que no se presentará para combatir ante Goldberg, debido a que se pondrá en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Son más de 80 mil infectados en Estados Unidos, la cifra supero a China, lugar de donde proviene el virus, y debido a las circunstancias Reigns rechazó la oportunidad de formar parte del gran evento al no viajar al Performance Center, lugar donde se grabaría el duelo.

Reigns había abandonado la lucha libre temporalmente porque ahora lucha contra la leucemia, sin embargo, al parecer el luchador ha mostrado mejorías favorables al no presentar síntomas y estar en buena condición física.

No solamente Reigns decidió no presentarse a las grabaciones, también Rey Misterio y Dana Brooke le tomaron la palabra a la empresa de WWE, pues declaró que los luchadores que no deseen asistir a Florida se podrían quedar en sus hogares.

La transmisión del gran evento se realizará el 4 y 5 de abril.



Información por Medio Tiempo.