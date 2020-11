Se anuncian las reglas para el duelo entre Mike Tyson y Roy Jones Jr.

ESTADOS UNIDOS – Mike Tyson y Roy Jones Jr. son el claro ejemplo de que a pesar de tener una edad que sobrepase los 50 años, no es una variante negativa en el estado de salud humando, ya que ambos han hecho una extensa y explosiva preparación para su enfrentamiento de exhibición este sábado en Las Vegas.

Pero lo anterior no significa que pueden regresar al pugilismo de manera oficial y medirse contra los mejores gladiadores que dominan la división pesado, ya que ese si es un mundo demasiado diferente. Y esto lo dejó bien claro la Comisión Atlética de Nevada, quien dejó a notar que habrá reglas especificas para este duelo para así evitar severos daños por parte de ambos expeleadores.

Pero esto ha sido difícil de entender y entrar en razón para Tyson, quien hace un par de semanas se sintió ofendido cuando se le preguntó el significado de este combate cuestionando que no es real, sino una simple exhibición, a lo que contestó: "¿Que no es una pelea real? No sé de qué estás hablando, tienes a Mike Tyson y Roy Jones Jr y yo voy a pelear, y espero que él venga a pelear. RJJ replicó: "¿Quién sube al ring y piensa en una exhibición? La última persona que peleó así fue eliminada en el primer asalto", declaró.

La Comisión Atlética de Nevada fue muy directo con los aficionados y todos los involucrados a este espectáculo al decir que esta pelea es denominada como se manejó desde un principio, una exhibición, por lo que pidió a todos que no se hagan muchas ilusiones de ver una verdadera carnicería, ya que existirán reglas específicas para evitar demasiado castigo por ambos.

La primera regla de este duelo es que está pactado a ocho asaltos con un limite de dos minutos por cada asalto, esta pelea no será puntuada por jueces oficiales, pese que el Consejo Mundial de Boxeo enviará a unos jueces para que hagan sus puntaciones extraoficiales para darles una idea a los aficionados de como contemplaron el pleito, por lo que a nadie se le levantara la mano.

La talla de los guantes será más grande, ya que serán exactamente de la medida de 12 onzas y no de 10 como normalmente se manejan en la división pesado. Otra norma dentro de la confrontación es que si alguno de ellos sufre un corte de gravedad, el show se dará por terminado. Tyson y Jones Jr. tienen que cumplir con una serie de exámenes médicos para recibir su permiso para subir a los encordados.

Aunque no es un combate que será avalado oficialmente por los jueces ni por la comisión, se tomarán pautas relacionadas a lo que sería una sancionada oficialmente, por lo que también se realizarán pruebas de antidoping, en caso de salir únicamente positivo a marihuana, la pelea continuará adelante.

El reglamento que causó mucho de que hablar al ser algo controversial es que el tercero en el cuadrilátero, Ray Corona, no debe permitir que exista el nocaut y en caso de que ambos peleadores comiencen a golpearse con mucha potencia los tendrá que detener para reanudar las acciones y calmarlos.