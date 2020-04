Santiago Ormeño propina paliza a Nicolas Benedetti en el torneo eLiga MX

MÉXICO - El colombiano Nicolás Benedetti demostró que sus cualidades futbolísticas sólo sirven en las canchas y no en los videojuegos, pues se llevó una tremenda goliza en el torneo virtual eLiga, donde representa a las Águilas del América, al perder por 3-0 ante Santiago Ormeño, quien es el digno representante del Puebla.

A pesar de que Ormeño no ha tenido mucha necesarios en la verdadera Liga MX al jugar tan solo 54 minutos en toda su trayectoria con el equipo, fue elegido para participar en el certamen, donde sorprendió a los fanáticos de su equipo y también a los seguidores de sus rivales, quienes sufrieron el trago amargo de la derrota.

Entre burlas por parte de los comentaristas, Luis Garcia y Cristian Martiloni, debido a su falta de juego en la liga, Orduño no dejó Ormeño no dejó sentirse menos y al contrarió calló las bocas de estos al resultar ser un amante de las consolas y dominar por completo a Benedetti.

Ormeño aprovechó la transmisión del encuentro y la conversación con los comentaristas para hacer la petición de que fuera incluido a la alineación para poder participar en la Liga MX cuando vuelva a reanudarse.

Este viernes se celebró la primera jornada de la competencia, el primer encuentro se disputó entre Carlos Guzmán, de Necaxa y Eric Cantú, de Rayados, donde el segundo salió avante al ganar por 4-2.

El segundo duelo sucedió entre Jonathan Borja, de Cruz Azul ante Luciano Acosta de Atlas, donde el jugador “rojinegro” sorprendió al derrotar por 4-1. Los partidos de mañana serán Tigres vs. Atlético San Luis, Guadalajara vs. FC Juárez y Morelia vs. Toluca.



