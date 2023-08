Santiago Giménez revela que quedó "desbalanceado" tras no ser convocado para el Mundial Qatar 2022

ROTTERDAM, Países Bajos-. Mientras se acercaban las semanas para el pasado Mundial Qatar 2022, se sabía que Gerardo ‘Tata’ Martino dejaría fuera de la convocatoria de Selección Mexicana a uno de los delanteros, y este fue Santiago Giménez.

Casi 10 meses después de que Santiago Giménez se enteró que no iría a la Copa del Mundo, el goleador mexicano de Feyenoord habló sobre cómo vivió eso y sus deseos de disputar un Mundial de Futbol con el ‘Tri’.

“Es un sueño que tengo, el ir a un Mundial. Cuando no se dio me dolió mucho, pero Dios me dio respuestas y sé que mi carrera no termina ahí. Las formas me dejaron desbalanceado. Raúl Jiménez estaba lesionado y nadie sabía lo que iba a pasar.

“No me decían si sí o si no. ‘Tata’ Martino me llamó y dijo que quería que viajara a España, pero que lo más probable era que no fuera convocado, que la posibilidad era mínima. Yo tenía la idea de quedarme una semana entrenar y una vez llegando ahí me dijeron que no estaba en planes”, recordó Giménez.

Meses después, Santiago Giménez le dio un título a México

Meses después de que fue recortado y ya con otro entrenador, Santiago Giménez se convirtió en héroe e hizo campeón a México de la reciente Copa Oro 2023, al anotar el gol del título ante Panamá en los últimos minutos del juego.