Santiago Arias será trasladado a Madrid para ser operado por su fractura en el tobillo

COLOMBIA – Este viernes se disputó el duelo entre las naciones de Colombia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022, donde el primer cuadro salió imponente y propino una terrible paliza por 3-0 a “La Vinotinto”, pero más aterradora estuvo la lesión que sufrió Santiago Arias, quien se fracturó el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido en Madrid.

Apenas transcurrieron 9 minutos cuando Arias sufrió este fatal accidente dentro del campo. Por lo que se perderá los próximos encuentros rumbo a la Copa del Mundo. La FCF emitió un comunicado sobre el reporte médico del jugador, donde describió todo el procedimiento a futuro con la fractura de Arias.

El jugador cafetalero llegó al Atlético de Madrid en julio del 2018 e hizo su debut en septiembre en un triunfo contra el Celta de Vigo al entrar como cambio en el segundo tiempo. Pero al solo jugar por escasos minutos, el club colchonero prefirió prestar al defensa al Bayern Leverkusen para esta temporada.

Arias también quiso hablar al respecto sobre este duro retroceso en su carrera profesional, pero siempre mostró su agradecimiento a los seres queridos que lo han estado apoyando durante este capítulo doloroso.

"Bueno, esta vez no podré ser tan corto como siempre, gracias infinitas por el apoyo de todos. Es demasiado reconfortante saber que todo un país y muchas personas más en el mundo están enviándome todo su apoyo y buenos deseos, no tengo palabras para describir lo que siento, voy a mentir al decir que me siento bien, pero tampoco puedo decirles lo contrario, estoy triste por la situación, nadie quiere pasar por una cosa de estas, y menos un futbolista”, aseguró.