Salcedo tachó de "Pobre" a jugador de Alianza de Salvador

MÉXICANO – Al parecer el defensa de Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, no se cansa de estar adentro del “ojo del huracan” por las constantes controversias que ha protagonizado, esta vez volvió hacer de las suyas al intentar sacar de sus casillas a Oswaldo Blanco de Alianza de Salvador, preguntándole: ¿Cual es tu sueldo?.

El suceso pasó en el duelo de ida de octavos de final de la Concachampions, donde Tigres se enfrentaba a Alianza, Salcedo se empeñó en provocar al jugador colombiano, quien afirmó que no tomó con seriedad las palabras del mexicano.

Supimos que Salcedo intentó descolocar a Oswaldo Blanco en el partido llamándole "muerto de hambre" y preguntándole cuánto ganaba. El colombiano lo confirmó a D1 en la zona mixta. Mucha admiración para Blanco que no cayó en su juego y al final fue premiado con un gol. pic.twitter.com/zM7DQmSxHV

“Son cosas extra futbolísticas, que yo no tengo que contestar… Se ve que ellos tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia”, comentó el jugador.