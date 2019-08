Despiden a ‘Chiquimarco’ tres días después de nombrarlo entrenador

SALAMANCA, España.- A tan solo tres días de su nombramiento como entrenador, el Salamanca UDS de la Segunda División B de España anunció el despido del ex árbitro internacional Marco Antonio Rodríguez.

Por medio de una corta nota de prensa publicada esta mañana, el equipo anunció que ‘Chiquimarco’ "deja de pertenecer al club y ya se está trabajando en encontrar la mejor alternativa para el banquillo del primer equipo de la entidad".

Aunque no se brindaron mayores detalles sobre el por qué de la destitución, Rodríguez no se quedó callado y recurrió a su cuenta de Twitter para cuestionar la forma en la que el club manejó su separación del plantel.

¿Cesado? El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética. Un genuino entrenador no vende al mejor postor su inversión de años de preparación y jamás permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea, te utilicen", manifestó.

Cabe mencionar que el ex silbante llegó en sustitución de José Luis Trejo, que aunque hizo toda la pretemporada con la plantilla, se dio a conocer que no tenía una licencia validada por la Federación Española de Futbol, por lo que no podría dirigir.