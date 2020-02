Ryan Newman solo sufrió lesión en la cabeza tras choque en Daytona 500

LAS VEGAS - Ryan Newman dijo que sufrió una lesión en la cabeza en su choque en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona, pero no reveló detalles en un comunicado del conductor leído antes de la carrera del domingo en Las Vegas Motor Speedway.

“Tuve la suerte de evitar cualquier daño a los órganos internos o huesos rotos. Sí sufrí una lesión en la cabeza por la que actualmente estoy recibiendo tratamiento ”, escribió Newman en un comunicado. "Los médicos han estado satisfechos con mi progresión en los últimos días".

No hay un cronograma para el regreso de Newman a las carreras, pero Roush Fenway Racing dijo que el nativo de Indiana de 42 años está decidido a volver a la pista.

"Él ha expresado inequívocamente que aquí es donde quiere estar y quiere estar de regreso en un auto de carreras", dijo el presidente de Roush, Steve Newmark, y agregó que una vez que regrese, Newman quiere ser quien se ocupe de su salud personalmente.

"Ryan realmente quiere ser el que está frente a usted para responder esas preguntas", dijo Newmark. "Él y yo hablamos sobre eso y está un poco molesto por volver aquí y creo que cree que sería lo más apropiado para él estar detrás del micrófono respondiendo muchas de esas preguntas".

Roush Fenway dio su primer relato detallado de la terrible experiencia que comenzó cuando Newman, mientras lideraba la última vuelta de las 500 Millas de Daytona, que sufrió retrasos por la lluvia, se vio involucrado en un choque que lo lanzó contra una pared, en el aire, golpeó la puerta del lado del conductor. en otro automóvil, luego atrapado en un Ford al revés en llamas mientras los rescatistas intentaban liberarlo del vehículo dañado.

Fue hospitalizado el lunes por la noche en lo que los funcionarios de Roush llamaron una condición grave, pero no mortal, que Newmark dijo que no supieron hasta que el padre de Newman transmitió la información de los médicos aproximadamente dos horas después del accidente.

Newman salió del hospital de Daytona Beach aproximadamente 42 horas después apareciendo ileso y cogido de la mano de sus dos hijas pequeñas. La foto de ese momento, dijo Newman en su declaración, era un testimonio de la organización Roush Fenway Racing "que me construyó un auto no solo lo suficientemente rápido como para liderar los últimos segundos de las 500 Millas de Daytona, sino lo suficientemente fuerte como para hacer su trabajo en condiciones excelentes. angustia, lo que me permite sobrevivir a tal accidente.

“Estoy realmente en deuda con cada uno de ustedes y es poco probable que alguna vez pueda expresarles adecuadamente cuánto el esfuerzo diligente con el que realizan su trabajo artesanal nos ha afectado a mí y a mi familia. Espero que te hayas sentido orgulloso de la fotografía mía saliendo del hospital de la mano de mis hijas el miércoles. Gracias. No puedo esperar para volver a su coche de carreras.

Newmark abrió la conferencia de prensa leyendo la larga declaración de Newman, que comenzó con una disculpa del conductor por no estar en Las Vegas. Ross Chastain conducirá el Ford N ° 6 el domingo en Las Vegas Motor Speedway cuando la racha de 649 aperturas consecutivas de Newman que datan de la apertura de la temporada 2002 llegue a su fin.

"He hablado con Jack Roush y él me ha asegurado que el auto número 6 estará esperando y listo para mi regreso", concluyó Newman en su declaración. "Estoy ansioso por ponerme al volante y luchar por otra victoria en el Roush Fenway Ford".

Newmark dijo que Newman tiene la intención de competir por el campeonato de la Copa 2020 esta temporada, y planea pedirle a NASCAR una exención para calificar para los playoffs una vez que esté médicamente autorizado para regresar.

Newmark se refirió brevemente a las emociones de la organización Roush después del accidente y dijo que el equipo tuvo que obligar a los empleados a abandonar Daytona y regresar a Carolina del Norte para prepararse para Las Vegas en lugar de sentarse afuera del hospital esperando actualizaciones.

"Probablemente encaja perfectamente con la definición de una montaña rusa emocional: pasamos de lo que pensábamos que estaba a segundos de ganar las Daytona 500 con Ryan ... parecía que iba a ser una carrera de cuentos para nosotros y un gran comienzo de la temporada, y todo eso cambió en un instante ", dijo Newmark. "Pasamos de no preocuparnos por la carrera, no preocuparnos por la competencia, de hecho, no estoy seguro de que supiéramos quién había ganado la carrera hasta unas pocas horas más tarde porque todo estaba por la seguridad y el bienestar de Ryan". "

El ganador de la carrera, Denny Hamlin, fue uno de los habituales de la industria que se detuvo en el hospital, al igual que la mayoría del equipo ejecutivo de NASCAR, desde el presidente Jim France en adelante. Newmark dijo que el vicepresidente de NASCAR, Mike Helton, llegó al hospital la noche del lunes momentos después de que lo hicieron los representantes de Roush.

Newmark señaló que el humor mordaz de Newman no ha cambiado y que el mayor suspiro de alivio se produjo cuando el equipo vio a la familia de Newman burlándose de él por su gran construcción y amor por las rosquillas de Krispy Kreme.

"Es tan duro como vienen y también fue refrescante estar en la habitación del hospital escuchando a su familia burlarse de él por no tener cuello y por ser completamente grueso", dijo Newmark. “Y es verdad el rumor de que cuando escuchó que había donas en la habitación donde estábamos todos reunidos, le pidió a su padre que confiscara algunas y las trajera de vuelta a su habitación. No es un desarrollo sorprendente ".