Rudy Gobert repartirá 500 mil dolares a diferentes causas relacionadas con el coronavirus

ESTADOS UNIDOS – El basquetbolista Rudy Gobert, quien fue el causante de que la NBA cancelara la temporada 2020 por sus actos irresponsables, quiso remediar la situación y afirmó que donará medio millón de dólares para apoyar a los empleados del Vivint Smart Home Arena.

También dicha cantidad será repartida a servicios sociales relacionados con el coronavirus en las zonas de Utah, Oklahoma City y aportará a un sistema de atención médica francés.

El jugador de los Jazz de Utah, fue el primer jugador de la NBA en dar positivo al virus, pero días antes de anunciar el resultado de las pruebas, Gobert se mofó de la enfermedad en una rueda de prensa donde tosió en los micrófonos y tocó los celulares de los medios de comunicación, por lo que se vieron obligados a suspender la campaña.

La contribución que hizo Gobert será dividida de esta manera: 200 mil dólares serán dirigidos para los empelados de Vivint Smart Home Arena de Utah, 100 mil para las familiar afectadas en Oklahoma City y otros 100 mil se destinarán a las victimas de Utah, por ultimo, serán 100 mil euros para Francia, país de donde proviene.

Gobert reconoció el error que cometió por el acto irresponsable que puso en peligro a las personas que estuvieron involucradas con él en el suceso, y mostró su arrepentimiento pidiendo disculpas por todo lo que está pasando a causa de él.

"He pasado por tantas emociones desde que me enteré de mi diagnóstico ... sobre todo miedo, ansiedad y vergüenza", escribió Gobert en una publicación en las redes sociales. "Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusas. Espero que mi historia sirva como una advertencia y hace que todos se tomen esto en serio. Haré todo lo que pueda para apoyar el uso de mi experiencia como forma de educar a otros y prevenir la propagación de este virus", expresó.