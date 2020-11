Rubén Limardo, medallista olímpico victima de la crisis económica trabaja como repartidor

POLONIA – Ser uno de los mejores deportistas de alto rendimiento de tu país y conseguir el deseo más grande de cualquiera estos, que es alcanzar los Juegos Olímpicos y obtener una medalla, no es sinónimo de tener un futuro asegurado y tal claro esta en el caso del esgrimista venezolano Rubén Limardo, quien conquisto la presea dorada en las Olimpiadas de Londres 2012, pues este actualmente labora como repartidor de comida en Polonia por la severa crisis económica de su natal país.

“Si estás en Lodz - Polonia y pides UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás”, así mismo lo describió Limardo en su cuenta personal de Twitter, donde confesó que esta ha sido su profesión desde un tiempo para acá por la baja economía y la agravación de esta por la pandemia del Covid-19.

“Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes. En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokio 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, añadió.