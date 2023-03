Rowdy Téllez hace su debut en el Clásico Mundial de Béisbol

PHOENIX, ARIZONA.- Los seis años que tuvieron que pasar para que pudiera realizarse otro Clásico Mundial de Béisbol probablemente dificultaron la revelación de muchos jugadores con ascendencia mexicana en Grandes Ligas; uno de ellos fue el californiano Rowdy Téllez.

El ahora cañonero de los Cerveceros de Milwaukee todavía no hacía su debut en Ligas Mayores cuando la última edición de este torneo se llevó a cabo (en 2017), pero aseguró que este año no dudó en aceptar la invitación para representar al país de donde es proveniente su familia.

Ha sido muy divertido el representar al país del que es mi familia. Estoy muy emocionado por ser parte del equipo de México y muy agradecido de que me llamaran para venir a jugar. Me llamaron, me dijeron ‘¿quieres jugar para México?, tu familia es mexicana, ¿qué te parece?’. ‘Me encantaría, dime qué necesito hacer’, respondí.