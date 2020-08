Rooney argumenta que la llegada de Alcántara a la Premier League sería mejor que la de Messi

INGLATERRA – La petición de Lionel Messi hacia el Barcelona, a quien le pidió su salida del club ha colapsado al mundo del deporte y la pregunta de cual será su destino han abierto miles de suposiciones de en donde el atacante argentino encajaría mejor y los rumores señalan que el Manchester City sería el equipo ideal para que el considerado el “mejor futbolista del mundo” culmine sus últimos años.

Pero, aunque el exjugador británico Wayne Rooney expresó que la llegada de Messi en la Premier League podría ser uno de los fichajes más históricos de la liga inglesa, aseguró que no sería la mejor, ya que argumentó que, si Thiago Alcántara llegara a ser firmado por el Manchester United o el Liverpool, esa sería la mejor adquisición para él.

Alcántara, quien actualmente milita para el actual campeón de la Champions League, Bayern Munich, está siendo buscado por los clubes ingleses y Rooney defiende la intención del Manchester United de adquirirlo y recalcó que ese sería el mejor movimiento que existiría dentro de la Premier League, aunque el City estuviera cerca de cerrar un trato con Messi.

Pero, aunque Rooney sigue firme con ese tema, no desmeritó la gran trayectoria de la “Pulga”, a quien sigue considerando como uno de los mejores jugadores de la epoca e inclusive agregó que si se hace realidad su integración al City, tendría una gran posibilidad de hacerse de otro premio como el Balón de Oro.

“Se que está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Lo tiene todo. Puede crear goles, marcarlos, generar juego y es el mejor de todos los tiempos. Es uno de los únicos jugadores que me he sentado a ver y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano Ronaldo y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero para mi, Messi, simplemente está a otro nivel”, indicó.