Ronda Rousey llama "malditos malagradecidos" a fans de WWE

LOS ÁNGELES, California.- La excampeona de las Artes Marciales Mixtas de la UFC, Ronda Rousey, llamó a los aficionados de la WWE "malditos malagradecidos", debido a que considera que no la valoraron como se debía en su etapa en la empresa.

"¿Por qué debería (de regresar a la WWE), cuando puedo gastar mi tiempo y energía en mi familia? No quiero gastar mi energía en un montón de fanáticos malagradecidos que ni siquiera me aprecian" dijo Rousey, en una entrevista en el programa Wild Ride! W/Steve-O, en un canal de Youtube.

Rousey no participa en la WWE desde Wrestelamania 35, donde perdió el título femenino ante Becky Lynch y de paso una racha de 231 días invicta.

La excampeona de la UFC llamó la atención desde su llegada a la empresa, pero el público la consideró como una villana y constantemente la abuchearon.

Rousey se retiró momentáneamente de la lucha libre por su deseo de que ella y su esposo tuvieran un bebé, que hace unos meses nació.

"No volvería a tiempo completo a la WWE. La gente piensa que solo estás luchando tanto como te ven en la televisión, pero no se dan cuenta de que hay otros tres o cuatro shows más. Si miraba todos los shows en vivo, solo estaba en casa un día y media a la semana. Simplemente no valía la pena para mi familia", sostuvo.