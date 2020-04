Ronaldo reunió a sus excompañeros del Real Madrid de manera virtual

BRASIL - Ronaldo Nazario de Lima lo volvió a hacer. Otro golazo.

El legendario delantero brasileño reunió a los Galácticos por medio de Instagram, ese grupo de jugadores que hicieron época en el conjunto merengue desde el 2000, cuando Florentino Pérez llegó a la presidencia del club y comenzó a contratar a lo mejor del futbol mundial de esa época: Luis Figo (2000), Zinedine Zidane (2001), David Beckham (2003), el mismo Ronaldo (2002), sumando a las estrellas que ya tenía el club como Iker Casillas, Raúl González y Roberto Carlos.

Con el primero que habló el Fenómeno fue con su compatriota Roberto Carlos: “Cómo estás lindo”, se dijeron para iniciar la charla en portugués.

Ambos coincidieron que es momento “de pensar en cuestiones personales, de salud, de estar juntos, porque esta crisis de coronavirus no sabemos cuándo vaya a pasar”.

Roberto Carlos destacó mucho lo que ocurre en Italia: “Tengo mucha gente conocida ahí que está sufriendo. Murió Lorenzo Sáenz, quien fue el que me trajo a Madrid. Es una situación complicadísima”.

Sobre su época en el Madrid, el ex defensor dijo que “fueron los mejores años de mi vida futbolística. Aprendí mucho de ustedes… Cuando llegaron Beckham, Zizu… Era un grupo pesado. Unos verdaderos galácticos”.

Ronaldo bromeó: “Tú estás locos, tú tienes como cinco o seis años más que yo”.

Enseguida entabló comunicación con Luis Figo, quien de inmediato le dijo: “No tengo buen internet, ayúdame a pagarlo”.

El portugués también habló acerca de la crisis médica que se vive: “Siempre hay que pensar positivo. Infelizmente aquí (Portugal) la situación es difícil. Estamos mejor que en Italia o España”.

Figo no recordó muchas cosas que sucedieron en la cancha: “Recuerdo más las cosas personales, la amistad que había. En un plantel con tantos nombres hubo muy buenas relaciones, por eso se nos permitió ganar tantas cosas y ese equipo es recordado por muchos años”.

Ronaldo sólo respondió: “Yo era feliz ahí”.

“Un equipo como ese no se va a repetir”, reiteró Figo…

Vino el momento del glamour con el inglés David Beckham, con quien habló en perfecto inglés.

“SI David tiene un buen trago, puede estar contecto en la cuarentena”, mencionó Ronaldo.

Beckham habló de sus hijos: “Brooklyn vive en Estados Unidos y Romeo juega tenis, muy buen tenis. Ya me gana”.

El inglés le preguntó al brasileño sobre su familia: “Hay dos niños que están en Málaga. Hay otros dos en Brasil. Uno fabuloso DJ, está en Brasil. Es mi culpa, recuerdas que yo llevaba un DJ a mi casa, y también yo movía los discos y él me veía”.

El inglés destacó que ese equipo blanco: “Tenía mucha hambre, pero no de destacar uno solo, teníamos mucha hambre de ganar todo lo que se nos ponía enfrente”. También habló acerca de su proyecto en Miami, “tengo grandes jugadores, es una liga que está creciendo mucho”.

Ronaldo Nazario entabló charla con Iker Casillas, el portero del Madrid. “Eres el segundo jugador con el que más jugué en mi carrera”, le dijo.

-¿Y quién es el primero?

“Roberto”.

“Huy. Si hubieras jugado más conmigo hubieras ganado más”.

Ronaldo le preguntó si recordaba su debut con el Madrid.

“Recuerdo que anotaste dos goles contra el Alavés, y también paré un penalti un minuto antes de que entraras”.

El brasileño le reclamó a Casillas: “Nos pegaste un susto hace tiempo”, con su infarto…

“Fue un susto tremendo. Lo bueno que me pasó en el campo de entrenamiento, el doctor reaccionó rápido y creo que eso me salvó la vida. Fue un día gris, peor tengo que agradecer que me pasó ahí”.

Finalmente el Fenómeno habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Vivo la cuarentena con esperanza pero con mucha tristeza”, dijo el dirigente. “La gente no entiende cuan seria es la situación”.

El brasileño le preguntó a Infantino cuándo volverá el futbol y éste respondió: “Lo primero es la salud, eso está antes que todo. Ya veremos cuando recuperamos las fechas. No vale la pena regresar ahora. No sé si será julio, será agosto, pero lo importante ahora es la salud”.