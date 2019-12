Ronaldinho opina que Messi es el mejor de su época, pero no el de la historia

Durante su visita a México, Ronaldinho manifestó que su ex compañero del Barcelona Lionel Messi, quien hace poco recibió su sexto Balón de Oro, definitivamente es el mejor jugador de su época.

Sin embargo, reconoció que no puede colocarlo como el mejor de todos los tiempos, pues existen otros nombres de peso a lo largo de la historia del futbol.

Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época", indicó el brasileño.