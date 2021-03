Ronaldinho cayó en depresión y alcoholismo tras muerte de su madre, revelan fuentes

BRASIL-. El 20 de febrero de este año fue un día trágico para la ex estrella de futbol, Ronaldinho, luego de que perdió a su madre, ya que fue víctima del coronavirus.

Una fuente le reveló al diario brasileño Lance que Ronaldinho ha caído en el alcoholismo y que todos los días bebe desde la mañana, y aunque no es algo nuevo en la vida del ex jugador, ha sido mucho más intenso desde la muerte de su mamá.

Medios informan que las amistades de Ronaldinho Gaúcho han manifestado que el astro brasileño ha entrado en depresión y un alcoholismo extremo tras el fallecimiento de su madre hace casi un mes.



"Cada día es una fiesta. Ronaldo comienza a beber por la mañana, vodka, whisky, ginebra, y solo deja de beber a la mañana siguiente. No es algo de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre", confesó la fuente.

La misma fuente señaló que Ronaldinho tiene un corazón inmenso y que es generoso con sus amigos, pero que no todos son de verdad y no ven el daño que se está haciendo el legendario ex futbolista con sus acciones.

Miguelina Elói Assis dos Santos entró al hospital a sus 70 años en diciembre del año pasado como víctima del Covid-19 y fue el 20 de febrero cuando perdió la batalla contra la enfermedad y los problemas físicos que le ocasionó.