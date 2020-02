Roger Martínez pide disculpas al América

MÉXICO – Roger Martínez quiso ponerle un fin a todo lo que se ha estado especulando sobre su situación con Águilas del América, donde se rumoraba que el jugador quería forzar su salida de la institución, pero este aclaró todo afirmando que es totalmente falso.

Muchas fuentes señalaron que el colombiano quería salirse del planten para militar a un equipo de Europa con el fin de tener más minutos de acción y ser tomado más en cuenta en el equipo que fuera a laborar.

"Se han dicho muchas cosas, que me quiero ir y la verdad no es así. Sí declaré que si llegara una oferta de Europa que la consideraran, por que, ¿a qué jugador no le gustaría ir a Europa?. Fue por eso que está pasando todo y han malinterpretado las cosas", sostuvo.

A pesar de afirmar que no tiene ningún problema con el club, aceptó que su situación en la plantilla no es del todo placentera, ya que mencionó que no le han dado la oportunidad de hacer su trabajo.

"Yo he venido trabajando al 100%, como siempre, y la situación es que no me han dado la oportunidad de jugar", sentenció.

Desde su llegada en el torneo de Clausura del 2019 ha disputado 65 partidos, ha marcado 17 goles y sumó 12 asistencias.



Información por ESPN.